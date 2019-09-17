هبوط مؤشرات الأسهم الأمريكية وقطاع الطاقة يقفز

صعدت أسهم شركات الطاقة بقوة في حين تراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية، أمس الإثنين، بعد أن أججت هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط سعوديتين مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 143.24 نقطة بما يعادل 0.53% إلى 27076.28 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.38 نقطة أو 0.31% مسجلا 2998.01 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.17 نقطة أو 0.28% إلى 8153.54 نقطة.



وأعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي عطل إنتاج نحو 5 ملايين برميل تشكل 5% من الإنتاج العالمي.



وفي وقت سابق من صباح الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سمح باستخدام مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة.



وكتب ترامب على تويتر: "استنادًا إلى الهجوم على السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".