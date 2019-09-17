تركوا المدرب وحيدا.. لاعبو فالنسيا يقاطعون مؤتمر لقاء تشيلسى

ظهر ألبرت سيلاديس، المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني، وحيدا في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، دون أي لاعب من الفريق كما هو معتاد.



ويحل فالنسيا ضيفا على تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح دور مجموعات دوري الأبطال.



وكان النادي الإسباني أقال مارسيلينو جارسيا تورال قبل أيام عدة، وتعيين سيلاديس خلفا له، في قرار لم يلقَ قبولا لدى لاعبي "الخفافيش".



وعلق مدرب فالنسيا على الواقعة قائلا: "هذا ليس الوضع الأمثل، ولكن هذا هو الواقع، هذا قرار اللاعبين أنفسهم".



وقال سيلاديس خلال المؤتمر الصحفي: "قطعا هناك حوار يوميا مع اللاعبين، هناك تواصل معهم، والقابلية جيدة، وستظل كذلك، لا أعطي أهمية كبيرة للأمر".



وأضاف: "لست خائفا من أي شيء، وأنا هنا كي أؤدي عملي، سأتخذ القرارات التي تخلق القناعات، سأظل أنا صاحب القرار حتى آخر يوم لي هنا".



وحول الحالة المعنوية للاعبين عقب ما حدث مؤخرا بإقالة مارسيلينو، أكد سيلاديس أن الحالة جيدة، مضيفا: "البطولة الأفضل في العالم بصدد البداية، أعتقد أن هذا يكفي لخلق الحافز لدى اللاعبين للتفكير في المباراة. عندما يحدث موقف كهذا، فإن كل ما يريده اللاعبون هو اللعب، لا أحد يحب الخسارة، وهذا هو الأهم".



وحول الفريق اللندني، أكد سيلاديس أنه يمتلك لاعبين كبارا على المستوى الفردي، كما أنهم رائعون جماعيا.



يذكر أن سيلاديس أدار مباراة واحدة لفالنسيا خسرها 2-5 أمام برشلونة، السبت الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.