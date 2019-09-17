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رياضة

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة بغياب كوستا عن مواجهة أتلتيكو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:07 ص
جريدة الدستور
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تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب جناحه البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن دوجلاس كوستا، سيغيب ما يقرب من أسبوعين، بسبب إصابة على مستوى الفخذ تعرض لها خلال مواجهة "السيدة العجوز" أمام فيورنتينا ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، السبت الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيغيب كوستا عن مباراة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقد يستمر غيابه أيضًا لمباراة الديربي المنتظرة في مواجهة إنتر ميلان، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها في 6 أكتوبر المقبل، وسيحدد الاختبار الطبي مدى جاهزيته.

يذكر أن كوستا (29 عامًا) شارك في 25 مباراة مع اليوفي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

على جانب آخر أصبح النجم البوسني ميراليم بيانتش جاهزًا لمواجهة "السيدة العجوز" وأتلتيكو مدريد بعدما غادر هو الآخر مباراة فيورنتينا بسبب الإصابة.

وتنفس ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، الصعداء بعدما حصل كل من البرازيلي دانيللو والأرجنتيني جونزالو هيجواين على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة "الروخيبلانكوس".

وتضم المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا كلًا من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد إلى جانب بايرن ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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