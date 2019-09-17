الفنانة دينا عبدالله تتعرض لحادث سير برفقة والدتها

تعرضت الفنانة دينا عبدالله، لحادث سير، حيق كانت تقود السيارة بصحبة والدتها في أحد المناطق بالجيزة.



واستقرت حالة الصحية للفنان دينا عبدالله، حيث تلقت الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث، ولم تصب إلا ببعض الكدمات، فيما تم تم نقل والدتها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي العلاج.



وتتواجد الفنانة داخل قسم شرطة كرداسة لتحرير محضر حول الحادث.



وولدت الفنان دينا عبدالله في القاهرة، حيث دخلت المجال الفني في عام 1970 ومازالت مستمرة فيه، وهي شقيقة الممثلة والإعلامية إيناس عبد الله. حاصله علي ليسانس الآداب جامعه القاهرة قسم فرنسي 1987