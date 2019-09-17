الحماية المدنية تواصل البحث عن غريق فى ترعة المريوطية

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، عملية البحث عن السائق وليد السطوحي محمود، الذي سقط في ترعة المريوطية ظهر أمس الإثنين، في المنطقة ما بين شارعي الهرم والملك فيصل.



وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أحد السائقين يسقط في مياه ترعة المريوطية ظهر أمس الإثنين، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن، ولا زالت قوات الحماية المدنية تجري البحث عن جثته.