6 أكتوبر: طرح 28 وحدة إدارية بالإسكان الاجتماعى بالمزاد العلنى

كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 30م2 إلى 60 م2، بالإضافة إلى طرح 7 محلات تجارية بمساحات تتراوح مابين 32م2 إلي 96 م2 بمني السوق التجاري رق"3" بالقطاع "أ" بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة 800 فدان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل.



وأعلن "الشربيني" أنه سيتم طرح 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين 30 م2 إلى 60 م2، وفضلا عن طرح 13 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 32م2 إلى 96 م2 بمبنى السوق التجاري رقم "4" بالقطاع "ب" بمشروع الإسكان الاجتماعي للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل.



وقال رئيس الجهاز، إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة بأسكان المستقبل بجوار مدرسة المستقبل نظير سداد مبلغ 500 جنيه لكل وحدة أو محلًا أو صيدلية، موضحًا أن تعقد جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز ويتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه لكل وحدة و25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية.



وفيما يخص المحلات أو الصيدلية أوضح "رئيس الجهاز" أنه يتم سداد نسبة 10% +1% مصاريف إدارية +0.5 لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها بالمزاد وذلك فور رسو المزاد.



وفيما نظام سداد مستحقات الوحدات الإدارية، أضاف "الشربيني" أنه يتم استكمال سداد نسبة 25% +1% مصاريف إدارية +0.5 لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، حيث يتم سداد نسبة 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقيل الاستلام سيتم سداد 90% للمحلات و75% للوحدات ويتم سداده بأحدى الطريقتين.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، أو يسدد على أقساط ¼ سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافا إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد، على أن تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل و2% للوحدات الإدارية الواقعة بالأسواق التجارية فقط، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات أجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.