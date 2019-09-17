حجز صاحب مطبعة لطباعته أغلفة المنتجات بدون تصريح للتحريات

أمرت نيابة المرج، بحجز صاحب مطبعة لقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة لحين وصول التحريات الأمنية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا، من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها ضبط (المسئول عن مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة.



وبالتفتيش عُثر داخل المطبعة على (216 ألف غلاف خارجى خاص بأنواع مختلفة من منتجات المعسل – كمية من الخامات التى يتم استخدامها في أعمال الطباعة).



بمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.