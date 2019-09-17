تنفيذ 1775 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة، في ضبط 1775 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع، في ضبط 1775 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة، منها أحكام جنائية، وأخرى حبس جزئي ومستأنف.



وتم التحفظ علي المتهمين المضبوطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

