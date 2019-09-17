فيديوجراف.. حزن حسن شحاتة ومحمد رمضان الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى

ننشر خلال السطور التالية أبرز الأخبار على مدار اليوم، والذي كانت حديث المواطنين.



الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. القاهرة 33 درجة

https://www.dostor.org/2829365



محمد رمضان: أصبحت صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي

https://www.dostor.org/2830584



الخارجية الروسية: سنرد بالمثل على واشنطن في حال نشر أي صواريخ

https://www.dostor.org/2830597



اختناق عمال مصنعين بالفيوم لرش مبيدات حشرية

https://www.dostor.org/2830634



حسن شحاتة: حزين بسبب وضعي في مقارنات مع حسام حسن وايهاب جلال

https://www.elcaptain.org/85623

