الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
تصوير :هادي كرم
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 12 ساعة
أول تصريح لرئيس مجلس الدولة الجديد عقب أدائه اليمين
منذ حوالي 7 ساعات
مفاجأة.. بيراميدز يجهز خليفة ديسابر
منذ حوالي 7 ساعات
تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"
منذ حوالي 12 ساعة
زاهى حواس: إعلان سبب وفاة "توت عنخ آمون" 2020
الصور
نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"
صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي
البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر
صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية
افتتاح مهرجان القنوات
الأكثر قراءة
تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"
منذ حوالي 7 ساعات
"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)
منذ حوالي 14 ساعة
والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)
منذ ساعتين و 44 دقيقة
"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة
منذ حوالي 8 ساعات
المزيد
أيام زمان
"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة
منذ ساعتين و 10 دقيقة
حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين
منذ حوالي 11 ساعة
تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف
منذ حوالي 20 ساعة
"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة
منذ يومين
المزيد
الصحة
أول روبوت يجري عملية جراحية بالبطن في بريطانيا
منذ حوالي 10 ساعة
إخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة
منذ حوالي 10 ساعة
دورة تدريبية حول البحث العلمى الطبى بالمعهد العربى
منذ حوالي 13 ساعة
علاج الشمع الزائد بالأذن
منذ حوالي 14 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
عمرو أديب: الهجوم على أرامكو لن يمر مرور الكرام.. "الرد خلال ساعات"
الرئيس نيوز
حالات اختناق بسبب رش مبيدات حشرية داخل مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم
الرئيس نيوز
ياسر رزق: مرسي عرض على السيسي رشوة مقابل الوقوف بجانب الإخوان
الرئيس نيوز
أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" ينشر تسجيلا صوتيا جديدا
منوعات
صورة مذهلة.. «الوحش» يمرّ قرب الأرض
منذ حوالي 6 ساعات
صورة مدهشة للكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر
منذ حوالي 7 ساعات
خطر صحي يتربص بعشاق السوشي
منذ حوالي 7 ساعات
الحي الصيني في شيكاغو يحتفل باليوم الوطني
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
عقب إقالة مدير الإدارة.. وكيل تعليم قنا يلتقي معلمي نجح حمادي
كشكول
"آلسن عين شمس" تستقبل 11 طالب صيني لدراسة اللغة العربية
كشكول
انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج
كشكول
نقيب "المعلمين"يتفقد أعمال الصيانة بنادي الشاطئ ويفتتح قاعة اليكس مون
إسلام سياسي
إسلام سياسي
القصة الكاملة لـ "مترجم داعش" الأسترالى سجين معسكرات قسد
إسلام سياسي
دول غرب أفريقيا تعلن الحرب على داعش والقاعدة بمليار دولار
إسلام سياسي
زعيم داعش يظهر من جديد بكلمة تحريضية
إسلام سياسي
بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة
زيت وسكر
متى يمكنك الحصول على لقاح الأنفلونزا؟
الاتنهاء من تنفيذ 2514 وحدة اسكان اجتماعي بالقليوبية
سقوط تشكيل عصابى لتهريب المواد البترولية المدعمة
كل ما تريد معرفته عن مستشفى الناس لجراحات القلب بالقليوبية
مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد
الثقافة
في ذكرى رحيله.. سهرة على أنغام بليغ حمدي بقصر ثقافة المحلة الكبرى
منذ أقل من ساعتين
نادي أدب بورسعيد يكرم الناقد أحمد رشاد حسانين
منذ أقل من ساعتين
للمرة الثانية.. مد عرض "المتفائل" 15 ليلة على المسرح القومي
منذ ساعتين و 20 دقيقة
2 أكتوبر.. أمسية للشاعر عصام خليفة بالأوبرا
منذ ساعتين و 22 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News