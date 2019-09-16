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الثقافة

في ذكرى رحيله.. سهرة على أنغام بليغ حمدي بقصر ثقافة المحلة الكبرى

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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احتفل قصر ثقافة المحلة الكبرى بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية، استعرض خلالها هشام القاضي أهم المحطات في حياة بليغ حمدي، وكيف كان بداية مشواره الفني وأبرز من تعامل معهم فنيا من كبار المطربين والشعراء، وأكد على أن الراحل الكبير كان بحق فنانا موهوبا استطاع بفنه تغيير مسار الأغنية العربية، وتناول "القاضي" خلال كلمته بدايات بليغ حمدي ونشأته قائلا: الموسيقار بليغ حمدي مواليد 7 أكتوبر 1931 بحي شبرا بالقاهرة، وكان والده يعمل مدرسا لمادة الفيزياء في جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليا" ظهرت عليه علامات النبوغ الفني سريعا وهو في سن التاسعة، وخلال مشواره الفني تعامل مع كبار المطربين والفنانين في الوطن العربي، ومنهم على سبيل المثال وردة وفايزة أحمد وشادية وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وصباح وميادة الحناوي وغيرهم الكثير.

أما من الشعراء فكان الشاعر محمد حمزة وعبد الوهاب محمد ومرسي جميل عزيز، كما شهدت حياة بليغ الفنية العديد من الألحان الخالدة في السينما والمسرح نذكر منها أفلام "شيء من الخوف" "أبناء الصمت" "آه ياليل يا زمن" ومن المسرحيات "ريا وسكينة".

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