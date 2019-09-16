عمرو أديب عن فتاة تهاجم مصر: "شغالة في الدعارة هي وعيلتها"

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لفتاة تدعى الأميرة إسماعيل الضبع أحمد، تهاجم الدولة المصرية.



وعقب أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "هربانة برا مصر، لأن عليها 3 قضايا آداب، وتسهيل دعارة".



وأضاف: "تعمل في الدعارة هي وعيلتها، اتقوا الله يا جدعان، باكبورتات اتفتحت مع بعض، ولقوا اللي يكبروهم ويشيروا لهم لأنهم فشلة".





