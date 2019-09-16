شاهد.. بطل الـ Joker يرقص في الكواليس

طرحت شركة Warner Bros. Pictures صورتين من كواليس الفيلم الجديد المنتظر الـ joker، والمقرر طرحه يوم 2 أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية، و4 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية.



ومن المتوقع أن يحقق الفيلم ما بين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما في هوليود.



ويضم الفيلم عددا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو وزازى بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين، وغيرهم.



وصنف فيلم "Joker" للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكي.