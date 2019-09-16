ياسر رزق: السيسي أول رئيس يأتي إلى سدة الحكم بإرادة الشعب

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس يأتي إلى سدة الحكم بإرادة الشعب.



وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أول رئيس "محمد نجيب" جاء بانقلاب عسكري، وقد شعر المصريون بالحزن عندما تولى جمال عبد الناصر وذلك بسبب عزل محمد نجيب، ومع تولي السادات تم استقباله بسخرية وحملة نكات ضخمة، وعندما تولى الرئيس الأسبق مبارك سخر منه المصريون، وعندما تولى محمد مرسي كان مصدر سخرية حتى من حلفائه.



وأوضح رئيس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يرفض الترشح للرئاسة ولكنه خاض الانتخابات بإرادة من الشعب، والشعب خرج بالملايين لمطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة.



وتابع رئيس مجلس إدار أخبار اليوم: "هناك شعبية وتأييد غير مسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا توجد معارضة للنظام ولكن هناك رؤى مختلفة في قيادة البلاد من الناحية الاقتصادية".



