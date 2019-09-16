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رياضة

تأكد غياب مبابي وكافاني عن سان جيرمان أمام ريال مدريد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:00 م
مبابي وكافاني
مبابي وكافاني
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب ثنائي خط هجومه إدينسون كافاني وكيليان مبابي عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الفرنسي لاستضافة الريال على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد وسان جيرمان ضمن فرق المجموعة الأولى، التي تضم إلى جوارهما كلًا من كلوب بروج البلجيكي وجلطة سراي التركي.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أوضح سان جيرمان أن حالة ثنائي الهجوم تتحسن كثيرًا، ولكنه أشار إلى عدم استطاعتهما العودة لتدريبات الفريق الجماعية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكان مبابي نفسه قد أكد غيابه عن مواجهة الريال في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لن أشارك في مستهل حملتنا الأوروبية على ملعبنا أمام ريال مدريد".

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده: "حزين للغاية لعدم المشاركة، ولكني سأدعم الفريق من المدرجات، وأتمنى الشفاء سريعًا حتى أسهم بكامل طاقتي الآن ودائمًا".

وبخلاف مبابي وكافاني، تضم قائمة غيابات سان جيرمان للإصابة أيضًا المدافع الألماني تيلو كيرير، ومواطنه يوليان دراكسلر، ولكن لم يتحدد بعد موعد عودتهما للتدريبات.

ولن تتوقف خسائر الفريق الفرنسي عند هذا الحد، بل إنه سيعاني أيضًا من غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف لمدة 3 مباريات، بسبب تطاوله على حكام مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي النسخة الماضية من البطولة.

يذكر أن الريال بدوره يعاني من عدة غيابات في صفوفه؛ أبرزها الظهير البرازيلي مارسيلو، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة، بجانب القائد الإسباني سيرخيو راموس للإيقاف.

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