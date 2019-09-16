رئيس مشروع ربط "النيل" بـ "الكونغو" يكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة

قال المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، إن أثيوبيا تصنع سد النهضة للإضرار بمصر، مشيرا إلى أن ذلك ذكر في التلمود وهو كتاب تعليم الديانة اليهودية.



وأضاف خلال مداخله هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي، أنه تم التوضيح لوزارة الري أن المفاوضات مع أثيوبيا بشأن سد النهضة ستكون متعسرة، لافتا إلى أن عاصمة أثيوبيا في يد الإدارة الاسرائيلية.



وأوضح أن همهم هو منع المياه عن مصر حتى يكون هناك نوع من السيطرة بشكل أو بآخر عليها، مؤكدا أن حق مصر في كمية المياه الخاصة بها وهي 55.5 مليار متر مكعب هو حق ثابت، وعندما أنشأت أثيوبيا هذا السد دون موافقة مصر، فهذا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة.

