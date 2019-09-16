أحمد فهمي يسخر من إطلالته في حفل زفافه.. صورة

شارك الفنان محمد فهمي متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة من حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.



وسخر أحمد فهمي من لون بدلة فرحه وشبه نفسه بالفنان أحمد شيبة والذي يظهر ببدلة بيضاء في أغلب حفلاته الفنية.



وقال "فهمي" في تعليقه على الصورة: "هنا الزاهد اتحوزت أحمد شيبة"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات.



