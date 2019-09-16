والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:48 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة صوتية لوالدة المقاول والفنان محمد علي.
وقالت والدة محمد علي في التسجيل الصوتي: "يا رب تكون مبسوط في برشلونة، قبل ما تركب الطيارة، كنت أعرف إن دعوة من أمك تطيرك، الدنيا مزهزهة لك، بس خليك فاكر أي حاجة بتحصل لك من دعوتي عليك".
وأردفت: "سبت البلد وهربت لأنك حسيت إن ملكش قيمة هنا في وسط الناس، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها، عشان ربنا بيحاسب، الله يخرب بيتك عندك عيال".
وقالت والدة محمد علي في التسجيل الصوتي: "يا رب تكون مبسوط في برشلونة، قبل ما تركب الطيارة، كنت أعرف إن دعوة من أمك تطيرك، الدنيا مزهزهة لك، بس خليك فاكر أي حاجة بتحصل لك من دعوتي عليك".
وأردفت: "سبت البلد وهربت لأنك حسيت إن ملكش قيمة هنا في وسط الناس، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها، عشان ربنا بيحاسب، الله يخرب بيتك عندك عيال".