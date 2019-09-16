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توك شو

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:48 م
محمد علي
محمد علي
أحلام عبدالرحمن
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عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة صوتية لوالدة المقاول والفنان محمد علي.

وقالت والدة محمد علي في التسجيل الصوتي: "يا رب تكون مبسوط في برشلونة، قبل ما تركب الطيارة، كنت أعرف إن دعوة من أمك تطيرك، الدنيا مزهزهة لك، بس خليك فاكر أي حاجة بتحصل لك من دعوتي عليك".

وأردفت: "سبت البلد وهربت لأنك حسيت إن ملكش قيمة هنا في وسط الناس، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها، عشان ربنا بيحاسب، الله يخرب بيتك عندك عيال".

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