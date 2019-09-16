ياسر رزق: مرسي عرض رشوة على الرئيس السيسي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، إن قادة القوات المسلحة في 28 يونيو ذهبوا لمحمد مرسي لإقناعه بإجراء انتخابات رئاسية، لمنع حدوث حرب أهلية ولكنه رفض.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مرسي عرض رشوة على الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابل تركه، مشيرا إلى أن الجاسوس مرسي كان يحاول رشوة قيادات رجال القوات المسلحة لأنه كان يعتقد أن الجميع مثله خائن ومرتشٍ.



وذكر أن مرسي عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، الوقوف بجانب الإخوان بعد 30 يونيو مقابل رشوة، كما عرض على وزير الدفاع الفريق محمد زكي، وكان رئيس الحرس الجمهوري آنذاك، أن يتصدى للشعب في 30 يونيو ولكنه رفض.



