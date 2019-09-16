"أجهزة الدولة تراقب بعضها".. كيف حوّل السيسي مصر لجمهورية محاربة الفساد؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن العنوان العريض الذي يمكن وضعه للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "جمهورية مكافحة الفساد".

وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "لن أذيع سرا، إذا قلت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل جميع أجهزة الدولة تراقب بعضها البعض، لضمان مكافحة الفساد".

واستكمل: "رجال الرقابة الإدارية نفسهم هناك من يراقبهم في أعمالهم، ويأتي بعد ذلك أنصار الجماعة الإرهابية للتشكيك في الرئيس والجيش وأجهزة الدولة والطعن بهم".