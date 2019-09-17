حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تبدو مهووسًا بقضية تعاني بعض الالتباس أو الغموض، ويتعلق الأمر أيضًا بتأخير في البدء بعمل أو سفر يؤجل، حاصر هذه المعاكسات بليونتك وصبرك.

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا أو مرتبطًا قد تميل إلى شخص آخر أيضًا، ولو بقي الأمر محصورًا في الكتمان وعدم الإعلان أو يعيش في قلبك من دون أن يبصر النور.

صحيًا: أنت بحاجة إلى التنظيم والتخطيط لجميع شؤون حياتك وليس للعمل فقط، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية وتتجنب الأمراض.



الثور

مهنيًا: يريحك أن تعمل في مجال يجمعك بالناس والحضور والجمهور، أو في بعض الميادين التقنية والعلمية.

عاطفيًا: حذار النزاعات العاطفية، لا تعاند ولا تفرض رأيًا، وانتبه للمصاريف الزائدة ولا تنفق الأموال على الاستجمام والراحة والسفر، ونظم أوضاعك المالية مجددًا.

صحيًا: عليك ممارسة الرياضة لتحافظ على النجاح الذي وصلت إليه بخسارة الكثير من الوزن الذي كان سببًا في إحباطك وعدم ثقتك بنفسك.



الجوزاء

مهنيًا: تفكر في ما تورطت به أو في ما التزمته، وتراجع حساباتك وتتجنب نزاعًا، ويكون لك نقاش مع رب العمل أو أحد الزملاء تخرج منه منتصرًا.

عاطفيًا: تتخذ قراراتك من دون الاستعانة بأحد، وهذا أمر استثنائي لمولود الجوزاء الذي يحتاج دائمًا إلى آراء الآخرين وتأييدهم.

صحيًا: تصاب ببعض الوعكات الصحية، فأنت بحاجة إلى ضرورة الاهتمام بصحتك ومراجعة تعليمات الطبيب، حتى لا تتسبب لك ببعض المشكلات الأخرى.



السرطان

مهنيًا: يبدو هذا اليوم مميزًا بأحداثه ومفاجآته، معنوياتك مرتفعة جدًا لكي تعالج الأمور الطارئة وتفرض رأيك وتلتزم تعهداتك، فتكون الاقتراحات جيدة وواعدة.

عاطفيًا: تجنّب حسم الأمور واتخاذ القرارات المصيرية ذات الصلة بالشأن العاطفي، عد إلى رشدك وحاول أن تستوعب ما يحصل في محيطك وأعد التفكير مرارًا.

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.



الأسد

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسؤولية طارئة تخرجك من الروتين المعتاد، ما يعرّضك لانقلابات مفاجئة، لذا احم مصالحك ولا تعرّض سمعتك للخطر.

عاطفيًا: تشرق بآمال جديدة وثقة بالنفس كما بالتفاؤل، تبدو منفتحًا على الحب والصداقات، وتعيش احتفالات ومناسبات سعيدة.

صحيًا: يجب أن يكون لديك الوقت الكافي للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع.



العذراء

مهنيًا: علاقات العمل مع الخارج موفقة شرط ألا تكون سلبية، اذهب إلى هناك وابحث عن صفقة مربحة.

عاطفيًا: ترتفع الحظوظ والمعنويات، إنه يوم مناسب لطرح الأفكار الجديدة الجدية على الشريك وتكرار محاولة فشلت في السابق، يحالفك الحظ وتكبر الآمال.

صحيًا: تحتاج إلى الاهتمام بصحتك الغذائية، ووضعها من ضمن أولوياتك وإحتياجاتك اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بالطعام الصحي.



الميزان

مهنيًا: تستعد لفتح صفحة جديدة من حياتك المهنية، وربما تطل على صداقة مميزة، إحذر نميمة وإشاعات وبلبلة في حياتك الشخصية وخذ احتياطاتك وحافظ على توازنك.

عاطفيًا: تمضي اليوم وقتًا ممتعًا مع الحبيب، بعد فترة طويلة من الغياب، ما ينتج عنه حدوث بعض التطورات في حياتك العاطفية.

صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.



العقرب

مهنيًا: تعيش يومًا صعبًا لكنه ليس مستحيلًا، لا تتسرع في توظيفاتك ولا تستعجل قرارًا مهمًا، وتضطر إلى اتخاذ قرارات تتعلق بشأن مادي.

عاطفيًا: تكره أن يفرض أحدهم عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلًا التأقلم مع الروتين اليومي.

صحيًا: أنصحك بألا تكبت غضبك وأحزانك، بل حاول أن تعبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.



القوس

مهنيًا: تتمتع بحصانة كبيرة وكمّ هائل من الحظوظ والفرص، وربما تواجه تحديًا من أحد المسؤولين المطالبين بتسليم الأعمال في الوقت المحدد والمتفق عليه، فلا تلعب بالنار.

عاطفيًا: حافظ على مصداقيتك ومناقبيتك وتصرّف بمسؤولية عالية، أما إذا تعرضت للاستفزاز من قبل الشريك فلا تنفعل.

صحيًا: احذر المبالغة في السهر أو الإفراط في الطعام لئلا يتغير كل نظامك الحياتي فتصاب باضطرابات صحية متعددة.



الجدي

مهنيًا: تتفوق في مجال الصحافة والكتابة والتعليم والتجارة، وتكون سعيدًا بعمليات بيع أو شراء، أو بإنجازات ولقاءات مهنية مثمرة.

عاطفيًا: تستغل كل طاقاتك لتصل إلى قمة الشغف، وإلى الانشراح الحالم مع الحبيب، لكنك قد تجد صعوبة بعدما بلغت هذه الدرجة في العودة بالعلاقة إلى مستوى الواقع.

صحيًا: حتى لو لم تشعر بالعطش، عليك شرب كميّةٍ كبيرة من الماء يوميًا، فالماء من أفضل الوسائل لتجديد طاقة الإنسان.



الدلو

مهنيًا: تعيش أوضاعًا دقيقة وتشعر بالكآبة والحزن، وتعرف أيضًا خبرًا يجعلك حزينًا، وتتذمر من اتهامات ظالمة.

عاطفيًا: على الرغم من بعض المشاكل المالية، تنعم بحياة منتعشة تسودها أجواء الرومانسية وحب المغامرات.

صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.



الحوت

مهنيًا: تفرح بمكافأة مالية أو جائزة معنوية، إنه يوم مناسب لتعزيز الثقة بالنفس والمواهب والكفاءات والاستثمار.

عاطفيًا: تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتحاول تصحيح الأخطاء، وتعتذر أو تقدّم بعض التنازلات، وتناقش بمرونة واضعًا مشاعرك الشخصية جانبًا.

صحيًا: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.