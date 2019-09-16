يوفنتوس يتعرض إلى ضربة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تعرض نادي يوفنتوس إلى ضربة قوية قبل يومين فقط على المباراة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسيفتقد فريق السيدة العجوز خدمات المهاجم دوجلاس كوستا خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، لكن النجم البوسني ميراليم بيانيتش سيكون جاهزًا للعب في مواجهة أتلتيكو مدريد.



واضطر كلٍ من كوستا وميراليم بيانيتش لمغادرة الميدان في المباراة التي انتهت بسقوط يوفنتوس بنتيجة التعادل السلبي ضد فيورنتينا يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



وأصدر الجهاز الطبي التابع لنادي يوفنتوس بيانًا يشرح إصابة النجم البرازيلي، حيث يعاني دوجلاس كوستا من تمزق صغير في عضلة الفخد اليمنى، وسيتم إعادة تقييمه في غضون أسبوعين.



