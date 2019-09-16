رسميًا.. كارينيو مدربًا لنادي الوحدة السعودي بعد انتهاء الارتباط مع سيتانوفيتش

أعلن نادي الوحدة السعودي رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن رحيل مدربه الكرواتي ماريو سيتانوفيتش وتعيين الأوروجوياني دانيال كارينيو مدربًا للفريق الأول.



وقال النادي في بيان رسمي، أن إدارة الوحدة قد أنهت الارتباط مع ماريو سيتانوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين، وقدمت الإدارة شكرها للكرواتي على الفترة التي قضاها مع الفرسان.



وقاد ماريو، نادي الوحدة هذا الموسم في 3 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وخسر أول جولتين من الاتفاق 2-0 ثم من أبها 2-1، ولكن في المباراة الأخيرة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مفاجأة ثقيلة.



وفي نفس السياق؛ أعلنت إدارة الوحدة تعيين كارينيو 53 سنة مدربًا للفرسان، وكان قد سبق له خوض تجارب تدريبية في الدوري السعودي مع الشباب والنصر.