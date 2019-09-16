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رياضة

ماتويدي: أتلتيكو مدريد في غاية الصعوبة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:48 م
الفرنسي بليز ماتويدي
الفرنسي بليز ماتويدي
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اعتبر الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس، اليوم الاثنين، أن اللعب "على ملعب أتلتيكو مدريد ليس سهلا على الإطلاق"، وذلك في إشارة للمواجهة التي ستجمع الفريقين، الأربعاء المقبل، على ملعب (واندا متروبوليتانو)، في أولى جولات دور مجموعات دوري الأبطال.

وأكد ماتويدي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ"البيانكونيري": "ندرك جيدا أهمية مباريات دوري الأبطال، وسنذهب لمدريد لتحقيق نتيجة إيجابية.. لدينا فريق رائع بإمكانه تحقيق أشياء عظيمة، لكن اللعب على ملعب أتلتيكو مدريد، الذي نعرفه جيدا، ليس سهلا على الإطلاق".

وتابع بطل العالم مع فرنسا 2018 "لقد واجهناهم في مباراة ودية هذا الصيف، لكن الأمر سيكون مختلفا.. نعرف أن أتلتيكو منافس صعب للغاية".

إلا أن صاحب الـ32 عاما، يثق في حظوظ فريقه في 'التشامبيونز ليج'، التي استعصت على اليوفي منذ 1996.

وقال في هذا الصدد "هناك فرق عديدة قادرة على الفوز بدوري الأبطال، ونحن من ضمنها.. كل شيء وارد، نريد تحقيق إنجاز كبير، وسنخوض البطولة مباراة بمباراة".

كما تطرق للهتافات العنصرية الأخيرة ضد مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، خلال مباراة كالياري.

وأوضح "يمكن ويجب محاربة هذا الأمر، نمتلك التكنولوجيا اللازمة لمعاقبة الذين لا يجب أن يدخلوا الملاعب".

وكان اللاعب نفسه ضحية لهتافات عنصرية في السابق، خلال بعض زيارات فريقه لملعبي كالياري وهيلاس فيرونا على حد سواء.

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