مبابي حزين لغيابه أمام ريال مدريد

أعرب الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن حزنه لعدم لحاقه بمواجهة ريال مدريد، في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.



وتأكد غياب مبابي عن المباراة حيث تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، على الرغم من محاولاته الأخيرة لدخول قائمة المباراة.



ونشر مبابي، عبر حسابه الشخصي، على "تويتر": "أصبح الآن رسميًا، لن أكون حاضرا في بداية حملتنا الأوروبية ضد ريال مدريد".



وأضاف: "أنا حزين جدًا لغيابي عن المباراة، لكنني سأحضر من المدرجات لدعم الفريق، وآمل أن أعود بكامل جاهزيتي بنسبة 100%، لأواصل بذل أفضل ما لدي للفريق كما أفعل دائمًا".



يُذكر أنه تأكد غياب مبابي وكافاني بداعي الإصابة، بينما سيغيب البرازيلي نيمار عن اللقاء بداعي الإيقاف نظرًا للعقوبة المفروضة عليه من الموسم الماضي، ليفقد البي إس جي ثلاثي الهجوم أمام الميرنجي.

