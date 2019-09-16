تشافي: قدمنا مباراة لا تصدق أمام النصر

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، بالأداء الذي قدمه فريقه أمام النصر السعودي، والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا



وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا مباراة لا تصدق من حيث الأداء دفاعيا وهجوميا، واللاعبون كانوا في أفضل حالاتهم واستحقوا الانتصار الكبير، وأنا سعيد جدا بما قدموه على مدار الشوطين".



وأضاف: "كنت واثقا من قدرة فريقي على تحقيق الانتصار، ولعبنا بكل قوة وبأعلى درجات التركيز في اللقاء، وهو الأمر الذي ساعدنا على النجاح والعبور للدور نصف النهائي".



وأشار إلى أن خبرة بعض لاعبي الفريق ساعدت في تحقيق الانتصار.



وقال: "الهيدوس قدم مباراة كبيرة وسجل هدفا رائعا وجابي كان عنصرا مهما في وسط الملعب، وكذلك باقي الفريق وأشكرهم على هذا الأداء".



ووجه تشافي شكره لجماهير فريق السد، مضيفا: "مساندة الجمهور كانت كبيرة، وهذا لم يحدث في تلك المباراة فقط، ولكن في الدوري أيضا، وهو الأمر الذي منحنا القوة وأعطانا ميزة إضافية".



