تواصل منافسات الدوري المغربي رغم ارتباطات منتخب المحليين

قررت العصبة الاحترافية إجراء فعاليات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المغربي نهاية الأسبوع الحالي، رغم خوض المحلي المغربي مباراة الذهاب أمام نظيره الجزائري في تصفيات الشان.



ورغم ضم 25 لاعبًا لقائمة المحليين يمثلون أندية مغربية مختلفة أغلبهم من الوداد والرجاء، إلا أن الدوري سيتواصل بتأجيل 3 مباريات وهي مواجهة الرجاء أمام الزمامرة والوداد أمام برشيد وبركان أمام سريع وادي زم.



وكانت الجولة الأولى قد تأجل منها 3 مباريات بسبب التزام 4 فرق بالمشاركة القارية، وهو ما يثير إشكالية كبيرة مع انطلاقة المسابقة بتراكم عدد هائل من المؤجلات ما يفقد الدوري إثارته.



