مدرب النصر السعودي: خطأ الحكم غيّر مسار النتيجة

أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي، حسرته على ما وصفه بخطأ تحكيمي، أدى لهزيمة فريقه (3-1) أمام مضيفه السد القطري، اليوم الاثنين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة كانت متكافئة حتى ركلة الجزاء الخاطئة التي احتسبت لصالح السد، وغيرت مجرى المواجهة، حيث نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث، الذي حسم تأهله لنصف النهائي".



وتابع: "حزين جدا للخسارة والخروج من البطولة، وحزني ليس بسبب المستوى الذي ظهر به الفريق، حيث أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة.. لكني حزين بسبب بعض التفاصيل الصغيرة التي تسبت في الهزيمة".



وكان النصر قد فاز ذهابا في السعودية (2-1)، لكن هذا الانتصار لم يشفع له، بعد الهزيمة في قطر (3-1).



