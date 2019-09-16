كاتبة تستنكر فتوى عدم حق الزوجة في معرفة راتب زوجها: "شاذة"

استنكرت الكاتبة والناشطة الحقوقية عزة كامل، فتوى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، قائلة إنها فتوى شاذة، لأن الحياة قائمة على الشراكة بين الزوج والزوجة في كل شيء.



وأضافت "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الزوجين متشاركين في كل شيء، ويتحملان تبعات الحياة، ولا يجوز لأحد أن يُخفي سرًا عن الآخر.



وأردفت: "لما الزوجة تعرف المرتب والدخل هتقدر تدبر نفسها معه، إيه الحكمة ميقولهاش على الراتب، حتى لو عاوز يبر أهله بجزء من الراتب ده حاجة متزعلش الزوجة، لو السيدة لا قدر الله يتم طلاقها تطلب مفردات المرتب فالزوج يتلاعب ويجيب ورقة ثانية يثبت أن راتبه أقل، طب ليه نحول الحياة الزوجية لحرب وهما مع بعض؟".

