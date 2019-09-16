ثقب الأوزون سيختفي بحلول 2060 (فيديو)

أوضح تقرير بثته قناة الغد، أنه نظرا للارتفاع الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في الاستخدام البشري للمواد المستنزفة للأوزون، لا سيما لبعض المركبات الكيميائية مثل مركب كلوروفلوروكربون، فقد حدث تآكل في طبقة الأوزون أو ما يُعرف علميًا بثقب الأوزون.



ولفت إلى أن السويد أول دولة تمنع استخدام المبيدات الحشرية المعتمد على هذا النوع من المركبات الكيميائية، التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون، تلتها بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج.



وتشير الإحصاءات الدولية إلى أنه بناء على بروتوكول مونتريال، فقد تم التخلص التدريجي من 99% من المواد الكيميائية المستهلكة للأوزون، ويُظهر أحدث تقييم علمي أن أجزاء من طبقة الأوزون تعافت بمعدل وصل إلى 3% منذ عام 2000.



وبموجب المعدلات المتوقعة، فمن المتوقع أن تتعافى طبقة الأوزون في نصف الكرة الشمالي وخط العرض الأوسط تعافيا كليا بحلول عام 2030، بينما سيتعافي نصف الكرة الجنوبي مع حلول عام 2050، في حين ستتعافى المناطق القطبية مع حلول عام 2060.



تُعرف طبقة الأوزون بأنها درع هش من الغاز تحمي الأرض، وتتواجد في طبقة الغلاف الجوي والمعروفة بـ الستراتوسفير، وهي ذات لون أزرق وتعمل على الحد من وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى الأرض، والتي قد تؤدي إلى حدوث تغييرات بالجينات الوراثية، ومن ثم الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة.



