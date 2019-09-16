نصير تتصدى لفتوى "راتب الزوج": يساندون الرجل دون حكمة

أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن اندهاشها، لما صدر عن أمين لجنة الفتوى في البث المباشر لدار الإفتاء، بشأن فتواه، أنه ليس من حق المرأة معرفة راتب زوجها.



وقالت نصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten": "أليست شريكته في الحياة؟ تعد كل تكاليف البيت، معرفتها تجعلها تقدر كيف تتعامل بحكمة وحسن تصرف في تكاليف الحياة اليومية".



وتساءلت: "هل مرتب الزوج سر حربي؟ هذا النوع من الردود يصنع حالة من الفجوة بين الزوجين عندما يجد ما يهوى من إجابة المفتي".



وأرجعت نصير، السبب في هذه الفتوى، إلى أن بعض الشيوخ يبدون مساندة للرجل في أي أمر دون فلسفة أو حكمة في الإجابة.



كان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال خلال البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه يحق للزوجة معرفة ما إذا كان دخل زوجها يغطي تكاليف المعيشة ونفقات البيت أم لا، لكن ليس من حقها سؤاله عما زاد عن ذلك.



