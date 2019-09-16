الباز: الإخوان أخطر على مصر من إسرائيل.. وهناك توجه لتسخين الشارع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ثورة 25 يناير أخرت مصر 100 عام، مشيرا إلى أن كل مشروع كان قائما قبل 25 يناير تأثر وتم هدمه بسببها.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن قناة الجزيرة القطرية كتبت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "هاشتاج كفاية بقى يا سيسي.. عودة لروح ثورة يناير"، معلقا: "وكأن هناك نوع من الإصرار على تسخين الشارع وإعادة ما يسمونه بروح يناير".

ولفت إلى أن روح "يناير" ما هي إلا روح للخراب، رغم نبل مقاصدها في البداية، مشددا على أن جماعة الإخوان وحلفائها عقدوا العزم على تسخين الناس والشارع، مشيرا إلى أن الإخوان أخطر على مصر من إسرائيل.