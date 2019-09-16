مجدي علام يشيد بجهود مصر في قضية الأوزون

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الاهتمام بطبقة الأوزون يعتبر أول قصة نجاح دولية لحماية البيئة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل، أن الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبه السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة مسئول عن برنامج البيئة ومقره في نيروبي، واجهته الكثير من المتاعب في إعداد البروتوكول الخاص بحماية طبقة الأوزون.



وأوضح أن القضية قد تحولت لأول مرة في تاريخ البيئة إلى إجراءات عملية، لافتا إلى أن المواد الرئيسية من الهيدروكلورفلوروكاربونز أو باقي المواد التي تدخل ضمن التأثير على طبقة الأوزون تدخل في صناعات والتي تم تحويلها إلى مواد بديلة للأوزون.



وتابع: "تعافي طبقة الأوزون هو النجاح الرئيسي الوحيد في تاريخ البيئة، لا نستطيع أن ننفذ مثله في التنوع البيولوجي ولا الاحتباس الحراري".



