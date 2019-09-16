ضبط كمية من الخمور غير خالصة الضرائب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام إسكندرية برئاسة عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة التزام والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط كمية من المشروبات الكحولية «الخمور» غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لدى أحد الفنادق بالمخالفة لقانون الجمارك.



فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة بقيام أحد الفنادق بالقاهرة ببيع مشروبات كحولية «خمور» غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة ضمت لجنة جمركية من محمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وعبدالله مصطفي مدير إدارة التحريات والضبط وطارق عبدالعزيز والضبط وأحمد صلاح ومحمد فؤاد رؤساء قسم التحريات والضبط بالإدارة العامة للمكافحة بالقاهرة ومجموعة من أفراد الشرطة السريين المرافقين للتوجه للفندق، حيث تم ضبط 92 زجاجة خمور أجنبية الصنع أحجامًا وأنواعًا ومناشئ مختلفة.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها مبلغ 3 ملايين و942 ألفًا و100 جنيه، وبناء عليه قرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة التزام والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط بالواقعة رقم 649 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجاري القاهرة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.