الأهلي يدعم مؤمن زكريا في حفل تكريم "أبطال الألعاب"

حرص مسئولو النادي الأهلي على تكريم مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في حفل تكريم أبطال القلعة الحمراء.



وأذيع خلال الحفل، وعقب كلمة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مباشرًة أغنية للاعب بعنوان الـ100 مليون وراك ووقف جميع الحضور دقيقة لمساندة اللاعب.



كان حفل تكريم العديد من أبطال النادي الأهلي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة قد انطلق قبل قليل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.