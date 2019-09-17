الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سرق 424 ألف جنيه.. قصة سقوط أخطر لص فى التجمع

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:38 ص
جريدة الدستور
محمد السيد
طباعة
"فن السرقة" جملة تتردد وسط مجموعة من الخارجين علي القانون الذين احترفوا السرقات وبنوا من خلالها إمبراطورية زائفة.. لكل إمبراطورية قصة مختلفة وجميعهم يتركون خيوطا تمكن الشرطة من التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم، ومن ضمن تلك الأساطير الإجرامية "المهندس" وهذا لقبه الذي حصل عليه وسط عصابته.

استطاع "أشرف" الشهير بـ"المهندس" أن ينفذ 7 وقائع سرقات، ولكن في الثامنة سقط في يد قوات الشرطة ومن العمليات التي قام بها:ـ
1. سرقة مبلغ مالي 70 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ط ج ف 493 ماركة تويوتا كرولا كحلي اللون ملك المدعو "علي أ ا" 53 سنة، مهندس ومقيم دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

2. سرقة مبلغ مالى 45 ألف جنيه من داخل السيارة رقم م أ ف 812 ماركة هيونداي x35 فيراني اللون ملك المدعو "محمد ا س" 51 سنة، مهندس مدني حر ومقيم شارع نجيب محفوظ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

3. سرقة مبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل السيارة رقم د ط ر 458 ماركة كيا بيكانتو سماوي اللون ملك المدعو "شريف ا ح" 38 سنة، مصمم جرافيك ومقيم ـ دائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

4. سرقة مبلغ مالى 39 ألف جنيه من داخل السيارة رقم د ط أ 651 ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون ملك المدعو "على م ح" 45 سنة، مهندس معماري ومقيم ـ دائرة القسم التجمع الأول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

5. سرقة مبلغ مالي 163 ألف جنيه من داخل السيارة رقم هـ م ق 245 ماركة جيلي فضي اللون ملك المدعو "محمد س إ" 31 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم محرم بك- الإسكندرية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

6. سرقة مبلغ مالى 7 آلاف جنيه من داخل السيارة رقم ن ب 1575 ماركة كيا بيكانتو نبيتي اللون ملك المدعو "أحمد أ ا" 27 سنة، مهندس حر ومقيم العاشر من رمضان - شرقية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

7. سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ع ط أ 1658 ماركة شيفروليه "نقل" فضي اللون ملك المدعو "السيد ا م" 52 سنة، مقاول ومقيم مركز طنطا - غربية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

أما الواقعة الثامنة التي سقط فيها كانت بدايتها عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شخص يدعى "محمد ه ه" 43 سنة، مدير مالى بشركة ومقيم الهضبة العليا ـ دائرة قسم شرطة المقطم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة هيونداي النترا سوداء اللون داخل ساحة انتظار إحدى المولات التجارية الكائن دائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات أرقام د ف أ 534 ماركة اسكودا فضي اللون.

وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة باسم "س ع أ" 46 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة التجمع الأول، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل إلى أنها ملك المدعو "أشرف ع ع" 47 سنة، صاحب شركة ومقيم الإسماعيلية ثان - الإسماعيلية وله عنوان آخر دائرة قسم شرطة التجمع الأول، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 3222 لسنة 2003م قصر النيل "سرقة متنوعة" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالي 90 ألف جنيه.

بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تم بإرشاده ضبط ما يلي:ـ
السيارة رقم ل س س 378 ماركة أوبل رمادي اللون - السيارة رقم ل ي هـ 795 ماركة شيفروليه كروز فضي اللون - عدد 2 شاشة LCD ماركة توشيبا - جهاز كمبيوتر "لاب توب" ماركة سامسونج اعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن فتاة تهاجم مصر: "شغالة في الدعارة هي وعيلتها"

منذ حوالي 7 ساعات

محمد حمودة يكشف: لماذا تبني الدولة قصورا رئاسية جديدة؟ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي السابق يعلن الاعتزال

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

أول روبوت يجري عملية جراحية بالبطن في بريطانيا

إخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة

دورة تدريبية حول البحث العلمى الطبى بالمعهد العربى

علاج الشمع الزائد بالأذن

الرئيس نيوز

عمرو أديب: الهجوم على أرامكو لن يمر مرور الكرام.. "الرد خلال ساعات"

حالات اختناق بسبب رش مبيدات حشرية داخل مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم

ياسر رزق: مرسي عرض على السيسي رشوة مقابل الوقوف بجانب الإخوان

أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" ينشر تسجيلا صوتيا جديدا

منوعات

تعرف على أول سعودية تتأهل إلى بطولة "الباريستا" لإعداد القهوة

صورة مذهلة.. «الوحش» يمرّ قرب الأرض

صورة مدهشة للكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر

خطر صحي يتربص بعشاق السوشي

كشكول

عقب إقالة مدير الإدارة.. وكيل تعليم قنا يلتقي معلمي نجح حمادي

"آلسن عين شمس" تستقبل 11 طالب صيني لدراسة اللغة العربية

انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج

نقيب "المعلمين"يتفقد أعمال الصيانة بنادي الشاطئ ويفتتح قاعة اليكس مون

إسلام سياسي

القصة الكاملة لـ "مترجم داعش" الأسترالى سجين معسكرات قسد

دول غرب أفريقيا تعلن الحرب على داعش والقاعدة بمليار دولار

زعيم داعش يظهر من جديد بكلمة تحريضية

بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة


زيت وسكر

متى يمكنك الحصول على لقاح الأنفلونزا؟

الاتنهاء من تنفيذ 2514 وحدة اسكان اجتماعي بالقليوبية

سقوط تشكيل عصابى لتهريب المواد البترولية المدعمة

كل ما تريد معرفته عن مستشفى الناس لجراحات القلب بالقليوبية

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"التقويم المصرى القديم" أمسية فلكية بمكتبة المستقبل

الليلة.. "جماليات السرد الرقمى" بمختبر سرديات الإسكندرية

اليوم.. "أمريكا: مشوار وحوار" ندوة ببيت المعمار المصرى

الليلة.. مناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك