سرق 424 ألف جنيه.. قصة سقوط أخطر لص فى التجمع

"فن السرقة" جملة تتردد وسط مجموعة من الخارجين علي القانون الذين احترفوا السرقات وبنوا من خلالها إمبراطورية زائفة.. لكل إمبراطورية قصة مختلفة وجميعهم يتركون خيوطا تمكن الشرطة من التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم، ومن ضمن تلك الأساطير الإجرامية "المهندس" وهذا لقبه الذي حصل عليه وسط عصابته.



استطاع "أشرف" الشهير بـ"المهندس" أن ينفذ 7 وقائع سرقات، ولكن في الثامنة سقط في يد قوات الشرطة ومن العمليات التي قام بها:ـ

1. سرقة مبلغ مالي 70 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ط ج ف 493 ماركة تويوتا كرولا كحلي اللون ملك المدعو "علي أ ا" 53 سنة، مهندس ومقيم دائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



2. سرقة مبلغ مالى 45 ألف جنيه من داخل السيارة رقم م أ ف 812 ماركة هيونداي x35 فيراني اللون ملك المدعو "محمد ا س" 51 سنة، مهندس مدني حر ومقيم شارع نجيب محفوظ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



3. سرقة مبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل السيارة رقم د ط ر 458 ماركة كيا بيكانتو سماوي اللون ملك المدعو "شريف ا ح" 38 سنة، مصمم جرافيك ومقيم ـ دائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



4. سرقة مبلغ مالى 39 ألف جنيه من داخل السيارة رقم د ط أ 651 ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون ملك المدعو "على م ح" 45 سنة، مهندس معماري ومقيم ـ دائرة القسم التجمع الأول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



5. سرقة مبلغ مالي 163 ألف جنيه من داخل السيارة رقم هـ م ق 245 ماركة جيلي فضي اللون ملك المدعو "محمد س إ" 31 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم محرم بك- الإسكندرية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



6. سرقة مبلغ مالى 7 آلاف جنيه من داخل السيارة رقم ن ب 1575 ماركة كيا بيكانتو نبيتي اللون ملك المدعو "أحمد أ ا" 27 سنة، مهندس حر ومقيم العاشر من رمضان - شرقية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



7. سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ع ط أ 1658 ماركة شيفروليه "نقل" فضي اللون ملك المدعو "السيد ا م" 52 سنة، مقاول ومقيم مركز طنطا - غربية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



أما الواقعة الثامنة التي سقط فيها كانت بدايتها عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شخص يدعى "محمد ه ه" 43 سنة، مدير مالى بشركة ومقيم الهضبة العليا ـ دائرة قسم شرطة المقطم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة هيونداي النترا سوداء اللون داخل ساحة انتظار إحدى المولات التجارية الكائن دائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات أرقام د ف أ 534 ماركة اسكودا فضي اللون.



وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة باسم "س ع أ" 46 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة التجمع الأول، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل إلى أنها ملك المدعو "أشرف ع ع" 47 سنة، صاحب شركة ومقيم الإسماعيلية ثان - الإسماعيلية وله عنوان آخر دائرة قسم شرطة التجمع الأول، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 3222 لسنة 2003م قصر النيل "سرقة متنوعة" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالي 90 ألف جنيه.



بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.



تم بإرشاده ضبط ما يلي:ـ

السيارة رقم ل س س 378 ماركة أوبل رمادي اللون - السيارة رقم ل ي هـ 795 ماركة شيفروليه كروز فضي اللون - عدد 2 شاشة LCD ماركة توشيبا - جهاز كمبيوتر "لاب توب" ماركة سامسونج اعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة.