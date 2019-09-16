ثنائي مميز يغيب عن أياكس أمام ليل

قال إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الإثنين، إن فريقه يتعين عليه التأقلم مع غياب لاعب الوسط دوني فان دي بيك والمدافع نصير مزراوي، عندما يستضيف ليل الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء.



ويعاني فان دي بيك، من إصابة في الفخذ، بينما يشكو مزراوي من إصابة بركبته بعد مشاركته مع منتخب المغرب الأوليمبي في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 الأسبوع الماضي.



وأوضح تن هاج، في مؤتمر صحفي: "هذا الثنائي يتدرب مع الفريق، لكني لا أعتقد أنه سيخوض مباراة الغد".



وخاض أياكس مجددا التصفيات المؤهلة لدور المجموعات هذا الموسم، وفاز على فريقين من قبرص والنمسا ليشارك في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا تشيلسي وفالنسيا.



وقال تن هاج، الذي فاجأ فريقه الشاب الجميع الموسم الماضي وبلغ قبل نهائي البطولة بعد الإطاحة بيوفنتوس وريال مدريد في طريقه، "سعداء بالتأهل إلى دور المجموعات والمشاركة ضمن هذه المجموعة المليئة بالتحديات".



وأضاف: "من السابق لأوانه الآن الحديث عن إمكانية تكرار إنجاز الموسم الماضي. نحن في مستهل دور المجموعات والأولوية للفوز غدا".



وواصل: "في حال عدم الفوز فينبغي تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المجموعة متقاربة المستوى. علينا الحذر وعدم التهاون بشأن ما يتوجب علينا فعله".



وقال عن ليل،: "نريد أن نستحوذ على الكرة أمامه لكنني لست واثقا من إمكانية تحقيق ذلك. إنه فريق جيد وتغلب على باريس سان جيرمان 5-1 الموسم الماضي".



وختم: "أياكس ليس مرشحا للفوز باللقب لكننا مقتنعون بقدراتنا. ربما يحظى تشيلسي بأفضلية في مجموعتنا مقارنة بباقي الأندية".

