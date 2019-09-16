عبدالعزيز الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي بالتزكية

نصبت الجمعيّة العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الإثنين، الأمير السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد بالتزكية، عن الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات.



جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الـ25 غير العادي، والذي عقد ظهر اليوم في جدة.



وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي عقب مغادرته رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، نهاية شهر يونيو الماضي.



ويعد الأمير عبدالعزيز الفيصل سادس رئيس للاتحاد العربي، بعد الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله) ثم الأمير سلطان بن فهد، ثم الأمير نواف بن فيصل، ثم تركي بن خالد، ثم تركي آل الشيخ.

