السد يتخطى النصر وينتظر مواجهة سعودية جديدة في الآسيوية

تأهل فريق السد القطري إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأبطال الآسيوي، بعد تغلبه على النصر السعودي 31 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في اياب دور الثمانية من البطولة.



وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 21، ليتأهل السد بمجموع المباراتين، ويصعد لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والهلال السعوديين التي ستقام مباراة الاياب بينهما غدًا.



سجل أهداف السد كل من أكرم عفيف وحسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح من ركلة جزاء في الدقائق 37 و58 و82، بينما أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف النصر في الدقيقة 33.



جاءت المباراة جيدة المستوى، قوية مثيرة في الكثير من فتراتها، قدم خلالها الفريقين عرضًا ممتعًا، وإن كانت الغلبة لفريق السد الذي كان الأكثر وصولا للمرمى السعودي، ونجح في ترجمة تلك السيطرة إلى فوز غالٍ وثمين.