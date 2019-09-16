الصفاقسي يقيل مدربه "نيبوشا"

قررت إدارة الصفاقسي، إقالة المدرب المونتنيجري نيبوشا، على خلفية الهزيمة التي تكبدها فريقه مساء أمس في الجزائر أمام أتلتيك بارادو الجزائري، (1- 3) لحساب ذهاب دور الـ32 الأول لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



والإقالة لم تشمل نيبوشا فقط، بل طالت كامل الجهاز الفني للفريق، باستثناء المدرب المساعد وسيم معلي، الذي سيواصل الإشراف على الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.



وبذلك يكون نيبوشا أول مدرب ينشط في الدوري التونسي، يتم الاستغناء عنه في الموسم الجديد.



يذكر أن نيبوشا، قاد الصفاقسي إلى التتويج ببطولة كأس تونس، بعد الفوز في الدور النهائي على النجم الساحلي.