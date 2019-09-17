شقيقات هنا الزاهد يشعلن مواقع التواصل الاجتماعى بإطلالات أنيقة.. صور

كشفت النجمة هنا الزاهد عن مجموعة من صور حفل زفافها من النجم أحمد فهمي، وهى بصحبة شقيقاتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما تفاعل معهن الآلاف من المتابعين.



وتألقت الثلاث شقيقات، في الصور التى نشرتها العروس هنا الزاهد، بإطلالات أنيقة وفخمة، إذ ظهرت فرح ونور بفساتين بنفس اللون البيج، وقصة شعر واحدة.



وعبرت هنا الزاهد، عن حبها لهما، إذ كتبت على الصور قائلة: "حياتي في الصور"، مما انهالت على صور هنا الزاهد التعليقات الإيجابية والتهاني والمباركات.



وأثار حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، إعجاب ملايين من رواد التواصل الاجتماعي، منذ أيام، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والإعلامية منى الشاذلي وغيرهم.