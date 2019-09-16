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الديهي لمسعد أبوفجر: ما علاقتك بتفجيرات خط الغاز؟

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:54 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الناشط السيناوي مسعد أبوفجر، قائلًا: إنه يتعامل مباشرة مع الموساد الإسرائيلي، وجميع كتاباته، بها نزعة غير وطنية، حيث أصدر رواية عام 2009 تسمى طلقة البدن، يهاجم خلالها سلطات الدولة المصرية، ويشيد بالاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، عن علاقة مسعد أبوفجر، بتفجيرات خط الغاز خلال الفوضى العارمة في 25 يناير، وعلاقته بتجار المخدرات والسلاح في سيناء؟.

وأردف: "أبناء سيناء المخلصون المحترمون الذين يعطون دروسًا في الوطنية يعلمون ما يقوم به أبوفجر جيدًا، وشيوخ وعواقل سيناء ناس وطنيون جدًا".

ولفت الديهي إلى أن مسعد قبض عليه حينما كان يتظاهر أمام قوات حفظ السلام، وحاول اليساريون التدخل للإفراج عنه، لكن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، طلب من القيادات اليسارية عدم التدخل للإفراج عن هذا الولد، وطالبهم بالابتعاد عنه، مؤكدًا أن خلفه "بلاوي"، ومع مرور الأيام اكتشف اليساريون أن مسعد أبوفجر على علاقة بالموساد الإسرائيلي.

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