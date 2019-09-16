"الرئاسة": مجلس محافظي المصارف المركزية العربية أشاد ببرنامج إصلاح الاقتصاد المصري

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية، ضم أعضاء المجلس ومؤسسات النقد العربية ومسئولي صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC: "أن أعضاء المجلس شاركوا في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية، المنعقد بالقاهرة"، مشيرا إلى أن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي كان له تاثيرات إيجابية من خلال المساهمة برفع معدلات النمو وخفض العجز في الموازنة، وخفض معدلات البطالة والحد من التضخم وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات.



وتابع: "دار حوار مفتوح بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الثلاث سنوات في مصر ما كان لينجح ويؤتي ثماره بدون وعي الشعب المصري.

