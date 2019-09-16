وزير خارجية النمسا يدين الاعتداء على منشآت نفطية سعودية

أدان وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، اليوم، حادث الهجوم على منشأتي نفط في السعودية باستخدام طائرات مسيرة.



وأكد الوزير النمساوي إدانة بلاده الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية، معتبرا أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر غير مقبول، ويمكن أن يزيد التوترات الإقليمية.