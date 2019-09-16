ارتفاع النشاط الصناعي في السنغال بنسبة 3.1%

ارتفع النشاط الصناعي في السنغال بنسبة ثلاثة وواحد من عشرة في شهر يوليو الماضي.



وأرجعت الوكالة السنغالية للإحصاء والديموغرافيا، في بيان اليوم الاثنين، نقلته الإذاعة السنغالية، هذه الزيادة إلى أداء نشاط الإنتاج في الصناعات الميكانيكية والتعدين والكيميائية والورق والورق المقوى، وإنتاج الطاقة ومواد البناء.



ووفقا للوكالة، فإن إجمالي الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.