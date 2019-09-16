سلطنة عمان وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي

وقَّعت سلطنة عمان، اليوم، على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي مع جمهورية طاجيكستان بديوان عام وزارة الخارجية العمانية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وكيل وزارة الخارجية العمانية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن على الحارثي، وقع الاتفاقية ممثلا عن السلطنة، ومن الجانب الطاجيكي وقع سفير جمهورية طاجيكستان المعتمد لدى سلطنة عمان زبيد الله زبيد زادة.

وحضر التوقيع عدد من المسئولين بوزارة الخارجية العمانية.