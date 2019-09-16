مباحثات موريتانية أممية حول اللاجئين الماليين في موريتانيا

أجرى محمد محمود ولد بوعسرية مفوض الأمن الغذائي الموريتاني، اليوم الإثنين، في نواكشوط، مباحثات مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماريا ستافروبولو، تناولت وضعية اللاجئين الماليين على الأراضي الموريتانية.

وأكدت الإذاعة الموريتانية أن الجانبين بحثا إشكالية اللاجئين الماليين في مخيم امبره في مدينة باسكنو شرقي موريتانيا، وكذلك دعم السكان المحليين والبنية التحتية لمواجهة الضغط الكبير الذي يشكله اللاجئون عليهم وعلى البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وأنجع السبل من أجل تخفيف وطأة هذا الضغط.

كما تناولت المباحثات علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.