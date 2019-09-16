اعتقال 6 نشطاء لاعتزامهم تنظيم مظاهرات لدعم مؤسس حزب محظور بكمبوديا

أعلنت الشرطة الكمبودية، اليوم الاثنين، اعتقال ستة نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتخطيط لتنظيم مظاهرات حاشدة لدعم السياسي المعارض سام رانسي في حال عودته إلى البلاد كما هو مخطط له في شهر نوفمبر القادم.

وقال المتحدث باسم الشرطة تشاي كيم خويون- حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية- إن 26 من نشطاء حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض والمحظور قد اُعتقلوا حتى الآن خلال هذا العام لاعتزامهم تنظيم مظاهرات ومنع السلطات من القبض على رانسي.

وأضاف المتحدث أن المشتبه بهم المحتجزين حاولوا دفع أموال لبعض الأشخاص لعرقلة السلطات الكمبودية خلال محاولاتها اعتقال رانسي.

كان سام رانسي مؤسس حزب الإنقاذ الوطني المعارض، قد أعلن أنه سيعود إلى كمبوديا في 9 نوفمبر القادم، بعد أربع سنوات من فراره إلى فرنسا في أعقاب إدانته بتهمة التشهير الجنائي، وإصدار أمر بدفع مليون دولار كتعويض، كما واجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة.

من جانبه، أصدر حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي بيانًا قال فيه إن ستة من نشطائه تم اعتقالهم مؤخرًا بدون أوامر اعتقال، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.