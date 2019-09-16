انطلاق معسكر الخدمة العامة بجامعة جنوب الوادي

انطلقت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، فاعليات معسكر الخدمة العامة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف أحمد غرباوي رئيس الجامعة والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمعامل الكليات وكذلك مباني الإقامة بالمدن الجامعية، وتم التنبيه على عمداء الكلية بضرورة وضع جداول المحاضرات على مواقع الكليات لضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول، مؤكدًا أن الجامعة واصلت تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال سداد كافة المستحقات من رسوم دراسية أو إقامة بالمدن من خلال البنوك في إطار خطة الرقمنة التي أطلقتها الجامعة.

فيما قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد أبوالفضل بدران، إن الجامعة بدأت في تنفيذ معسكر الخدمة العامة استعدادا لاستقبال الطلاب الجديد، حيث من المقرر أن يتم تنظيم معسكرات استقبال داخل كافة الكليات، وستقوم الجامعة في مستهل العام الجديد بتنظيم سباق للدراجات الهوائية في اليوم الثاني لبدء الدراسة، ومن المقرر أن تشهد الجامعة العديد من الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي ولأول مرة سيتم إقامة مهرجان للفروسية والتحطيب تزامنًا مع احتفالات الجامعية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

من جانبه، أشار مدير عام رعاية الشباب محمد وليد أحمد إلى أن معسكر الخدمة العامة يستمر حتى يوم 19 سبتمبر الجاري، ويستهدف معسكر الخدمة العامة: المخيم الكشفي والشارع الموازي لمبنى الإدارة المركزية الجديد والشارع الرئيسي للمخيم الكشفي؛ حيث يتم رفع كافة المخلفات وتقليم الأشجار ودهان البلدورات في إطار الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد.

