الديهي: الانتخابات التونسية أظهرت طردًا جماعيًا جماهيريًا للإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المفاجأة المدوية أن المزاج العام التونسي ضد الإرهاب، بدليل أن مرشح حركة النهضة حصل على 11% فقط، معقبًا: "الإخوان في تونس خدوا فوق دماغهم الضربة القاضية في الانتخابات التونسية".



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الذي دائمًا ما يهاجم مصر، حصل على 2% في الانتخابات التونسية، معقبًا ساخرًا: "مبروك عليه وعلى المنظمات الحقوقية اللي كانت جيباك"، مشددًا على أن الانتخابات التونسية اظهرت طرد جماعي جماهيري للإخوان المسلمين.



وأوضح "الديهي"، أن من حصل على أعلى الأصوات في النتائج الأولية للانتخابات التونسية هما قيس سعيد، أستاذ التاريخ، حصل على 19.5%، ونبيل القروي، الإعلامي ورجل الأعمال حصل على 15.5%.

